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15 минут назад

Одна из самых первых компьютерных мышей стала самой дорогой

Ferra.ru

На аукционе PRAuction в США были проданы одна из первых в мире компьютерных мышей и устройство для кодирования марки Engelbart за $178,9 тыс., что равно примерно 13,7 млн руб.

На аукционе в США выставили компьютерную мышку за 13,7 млн рублей
Фото: RR AuctionRR Auction

Мышь является прототипом современных устройств ввода для ПК. Она была разработана более 50 лет назад Дугласом Энгельбартом. От новых моделей устройство отличается наличием трёх клавиш и двух дисков для перемещения курсора.

Устройство для кодирования представляет собой очень условный прототип современных клавиатур. У него есть пять клавиш, которые вместе с мышью можно использовать для набора комбинаций и текста.

Цена, за которую был продан набор раритетных гаджетов, является рекордной для всех компьютерных мышей в истории. Предполагается, что мышь Энгельбарта послужила источником вдохновения для Стива Джобса при создании Apple Macintosh.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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