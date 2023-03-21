На аукционе в США выставили компьютерную мышку за 13,7 млн рублей

На аукционе PRAuction в США были проданы одна из первых в мире компьютерных мышей и устройство для кодирования марки Engelbart за $178,9 тыс., что равно примерно 13,7 млн руб.

Фото: RR Auction RR Auction

Мышь является прототипом современных устройств ввода для ПК. Она была разработана более 50 лет назад Дугласом Энгельбартом. От новых моделей устройство отличается наличием трёх клавиш и двух дисков для перемещения курсора.

Устройство для кодирования представляет собой очень условный прототип современных клавиатур. У него есть пять клавиш, которые вместе с мышью можно использовать для набора комбинаций и текста.