На аукционе в США выставили компьютерную мышку за 13,7 млн рублей

На аукционе PRAuction в США были проданы одна из первых в мире компьютерных мышей и устройство для кодирования марки Engelbart за $178,9 тыс., что равно примерно 13,7 млн руб.
Мышь является прототипом современных устройств ввода для ПК. Она была разработана более 50 лет назад Дугласом Энгельбартом. От новых моделей устройство отличается наличием трёх клавиш и двух дисков для перемещения курсора.
Устройство для кодирования представляет собой очень условный прототип современных клавиатур. У него есть пять клавиш, которые вместе с мышью можно использовать для набора комбинаций и текста.
Цена, за которую был продан набор раритетных гаджетов, является рекордной для всех компьютерных мышей в истории. Предполагается, что мышь Энгельбарта послужила источником вдохновения для Стива Джобса при создании Apple Macintosh.