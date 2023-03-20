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10 минут назад

В магазинах IKEA за порядком начали следить дроны

Ferra.ru

IKEA становится все более технологичной в своем подходе к управлению запасами. Шведская компания начала использовать 100 беспилотных летательных аппаратов Verity для пересчёта товаров на своих складах в 16 магазинах в Бельгии, Хорватии, Словении, Германии, Италии и Нидерландах.

В магазинах IKEA за порядком начали следить дроны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дроны работают автономно, в нерабочее время они делают фото и видео, а также сканируют каждый поддон на складе с помощью камер и сенсоров. Они передают собранную информацию в центральную систему, которая обновляет данные о наличии продуктов и выявляет любые несоответствия или ошибки.

IKEA начала экспериментировать с дронами Verity в 2020 году в Швейцарии и осталась довольна результатами. Компания заявляет, что дроны повышают точность учета запасов, а также улучшают условия труда для сотрудников, освобождая их от ручного подсчета товаров.

Verity — это швейцарская компания, специализирующаяся на создании дронов для различных целей. Она была основана Рафаэлло Д’Андреа, одним из создателей Kiva Systems, которая позже стала Amazon Robotics.

«Внедрение дронов и других передовых инструментов, таких как роботы для сбора товаров — это беспроигрышный вариант для всех. Это улучшает самочувствие наших сотрудников, снижает эксплуатационные расходы и позволяет нам стать более доступными и удобными для наших клиентов», – рассказала Толга Онку, руководитель отдела розничной торговли компании Ingka Group, владеющей IKEA.

Летом 2022 года стало известно, что IKEA полностью уходит из России.

Наука и техника,Amazon,Ikea,
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