Конкурент журналистов: в Китае появилась роботизированная ведущая

Штат китайского государственного издания "Жэньминь жибао" пополнила необычная ведущая новостей. Улыбчивая брюнетка по имени Жэнь Сяожун "наделена" искусственным интеллектом и навыками тысяч коллег-профессионалов телевизионного ремесла, на примере которых она "обучалась".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Помимо впечатляющего "багажа знаний" ведущая отличается небывалой трудоспособностью. Новое "лицо" онлайн-приложения газеты может работать 24 часа в сутки 365 дней в году и не нуждается в оплачиваемом отпуске и тем более в выходных.

"Я буду сообщать новости в течение всего года, круглосуточно, без отдыха", - гордо заявляет госпожа Жэнь в приветственном ролике.

По словам телеведущей, она планирует "выходить в эфир" как из "студии", так и с "места событий" и сможет осветить любую тему. Впрочем, ни создатели Жэнь, ни она сама не рассказывают, будет ли виртуальная девушка самостоятельно искать новости или же к ней приставят человека-редактора.

Как бы там ни было, роботизированная ведущая жаждет обратной связи от зрителей, утверждая, что это поможет ей стать умнее. Тяга "девушки" к просвещению не случайна: внимательные пользователи отмечают, что пока наладить конструктивный диалог с госпожой Жэнь не выйдет. Дело в том, что у нее заготовлены ответы лишь на определенный круг вопросов, связанных с итогами "двух сессий", недавно завершившихся в Поднебесной.