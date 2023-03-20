На госуслугах запустят сервис "Правосудие-онлайн"

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о том, что в будущем году запланирован запуск суперсервиса "Правосудие-онлайн". При этом в Судебном департаменте при Верховном суде РФ уточнили, что разработка суперсервиса находится в завершающей стадии, скоро начнется тестирование.

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Благодаря сервису граждане смогут через портал госуслуг участвовать в судебных процессах. Не просто подключаться к заседаниям, это уже рутина. Но вскоре можно будет через портал подать иск в суд, изучить документы другой стороны и т.п.

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"В суперсервис будут встроены вспомогательные элементы, с помощью которых можно определить подсудность дела, рассчитать и оплатить госпошлину, а также стандартные формы и справочники исковых требований, что позволит упростить и ускорить обращение в суд лицам, нуждающимся в судебной защите", - сказал Виктор Момотов.

Кроме того, суперсервис будет интегрирован с другими государственными информационными системами, подчеркнул он.

Таким образом, будет создано единое цифровое пространство, что упростит сбор и проверку необходимых сведений и материалов, рассказывают эксперты.

Как уточнил в беседе с журналистами генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев, сервис позволит участникам процессов знакомиться с материалами дел, оплачивать в режиме онлайн государственную пошлину, получать судебные решения в электронном виде и многое другое. Предусматривается электронная рассылка судебных извещений. А еще люди смогут участвовать в судебном процессе в режиме веб-конференции, пройдя биометрическую идентификацию. Иными словами, можно будет выступить в суде даже со своего личного телефона. Прямо из дома.

"Насколько удобен и комфортен сервис будет в использовании, мы увидим, когда будут проведены испытания и будут выгружены первые прототипы, с которыми можно будет работать", - сказала вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.

"Что касается полезности, то это, безусловно, очень ожидаемые изменения. Потому что сегодняшние системы ГАС "Правосудие", электронное правосудие за пределами арбитражной системы весьма спорно в своем удобстве, - говорит она. - Целый ряд сервисов, в том числе "Электронный страж", единая картотека судебных дел, различные сервисы, связанные с электронной подачей, обработкой документов и их электронного подписания - все эти сервисы сильно отличаются у арбитражной системы и судов общей юрисдикции. Традиционно использование арбитражных сервисов удобно пользователям, а общей юрисдикции нет. Причем неудобно не только самому населению, но и судам. Поэтому люди до сих пор предпочитают подавать все в бумажном виде".

Естественно, продолжает Елена Авакян, появление "Правосудия онлайн" и размещение этого сервиса на портале "госуслуг", появление единого окна подачи документов в суды, интеграция этих сервисов со сервисами, например, со штрафами ГИБДД, налогами и другими, существенно повысит возможности граждан по обращению в суды.

"И соответственно затрачиваемое время и страх перед судебной процедурой уменьшатся. То есть процесс обжалования в суд перейдет в разряд рутинных операций, - говорит она. - Как, например, одним нажатием кнопки можно обжаловать или оплатить пришедшее от ГИБДД "письмо счастья". Соответственно количество ошибок, злоупотреблений тоже уменьшится".

Вице-президент ФПА надеется на то, что техническое задание, которое было поставлено два года назад при госзакупке, будет выполнено и появится единая картотека судебных дел. Это могло бы ввести аналог системы "Электронный страж" и в судах общей юрисдикции: гражданин сможет подписаться на уведомления из суда, что кто-то подал к нему иск, в его отношении вынесено такое-то решение и т.п.

Также должна решиться и проблема однофамильцев, полагает Елена Авакян.