Oppo запатентовала складной экран с имитацией клавиш пианино для смартфона

Oppo запатентовала новую открывающуюся и закрывающуюся конструкцию складного экрана вместе с электронными компонентами. Патентная заявка предполагает имитацию клавиш для пианино.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В конструкции есть интересный элемент — сенсорные компоненты, обеспечивающие эффект физического касания, аналогичный эффекту от клавиш пианино.

Как видно на эскизе, сенсорный компонент расположен на одной стороне конструкции. Когда вы нажимаете на кнопку, сенсорные компоненты дают физический эффект осязания как при нажатии клавиши пианино. Это сделает использование электронных устройств ещё более комфортным.