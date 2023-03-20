В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
18 минут назад

Oppo запатентовала складной экран с имитацией клавиш пианино для смартфона

Ferra.ru

Oppo запатентовала новую открывающуюся и закрывающуюся конструкцию складного экрана вместе с электронными компонентами. Патентная заявка предполагает имитацию клавиш для пианино.

Oppo запатентовала складной экран с имитацией клавиш пианино для смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В конструкции есть интересный элемент — сенсорные компоненты, обеспечивающие эффект физического касания, аналогичный эффекту от клавиш пианино.

Как видно на эскизе, сенсорный компонент расположен на одной стороне конструкции. Когда вы нажимаете на кнопку, сенсорные компоненты дают физический эффект осязания как при нажатии клавиши пианино. Это сделает использование электронных устройств ещё более комфортным.

На данный момент неясно, как Oppo планирует использовать новую технологию. Вероятно, она всё ещё находится на стадии разработки. Может потребоваться некоторое времени до того как мы увидим устройство с такой технологией.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий