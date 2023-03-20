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50 минут назад

«Клеймо позора»: Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах

Ferra.ruиещё 1

Microsoft начала ставить водяные знаки на рабочий стол у неподдерживаемых или неподходящих компьютеров с Windows 11. Надпись гласит: «Требования к системе не выполнены».

Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Windows 11 вышла со сложными требованиями, такими как наличие TPM 2.0, процессоров 8-го поколения или новее и др. Систему однако можно установить на неподдерживаемое оборудование. К счастью, Microsoft не планирует блокировать Windows 11 на таких ПК. Тем не менее компания хочет пристыдить пользователей, разместив водяной знак на рабочем столе.

Впрочем, водяные знаки можно отключить. Это точно могут сделать системные администраторы в компаниях. Нужно:
  • открыть меню «Пуск» или поиск Windows. ввести групповую политику (это не будет работать в Windows Home).
  • перейти в раздел «Политика локального компьютера» > «Конфигурация компьютера» > «Административные шаблоны» > «Система».
  • включить политику «Скрыть сообщения, если требования к системе Windows не выполнены».
В Windows Home нужно использовать редактор реестра:
  • открыть его.
  • нажать «HKEY_CURRENT_USER».
  • развернуть панель управления.
  • выбрать папку UnsupportedHardwareNotificationCache.
  • нажать правой кнопкой мыши запись SV2.
  • выбрать «Изменить».
  • изменить значение на «0».
  • нажать ОК.

После этого следует перезагрузить компьютер.

Наука и техника,Microsoft,
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