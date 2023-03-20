Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах

Microsoft начала ставить водяные знаки на рабочий стол у неподдерживаемых или неподходящих компьютеров с Windows 11. Надпись гласит: «Требования к системе не выполнены».

Windows 11 вышла со сложными требованиями, такими как наличие TPM 2.0, процессоров 8-го поколения или новее и др. Систему однако можно установить на неподдерживаемое оборудование. К счастью, Microsoft не планирует блокировать Windows 11 на таких ПК. Тем не менее компания хочет пристыдить пользователей, разместив водяной знак на рабочем столе.