«Яндекс» открыл исходный код своей платформы для работы с большими данными

"YTsaurus можно использовать как классическую MapReduce-систему (модель распределенных вычислений, используемая для параллельных вычислений над очень большими, вплоть до нескольких петабайт, наборами данных в компьютерных кластерах - прим. ТАСС), но при этом она поддерживает и другие популярные подходы к обработке данных - например, у нее есть интеграции с ClickHouse и Apache Spark", - добавили в пресс-службе.