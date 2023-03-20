Японские ученые открыли новый вид орхидей

Японские ученые идентифицировали новый вид орхидей. Необычные цветы с розовыми лепестками обнаружили в округе Хатидзе префектуры Токио, сообщает Journal of Plant Research.

Фото: Мир 24 Мир 24

Новому виду присвоили название Spiranthes hachijoensis. Ученые обнаружили, что орхидеи произрастают в общедоступных местах, таких как газоны, парки и даже частные сады, но долгое время оставались незамеченными.

Орхидеи Spiranthes – самый известный род в Японии. Он упоминается в «Манъесю», старейшей антологии японской поэзии. Долгое время считалось, что в стране произрастает только один представитель этого рода – Spiranthes australis. Однако в ходе полевых исследований была найдена неизвестная популяция растений, которые цветут примерно на месяц раньше Spiranthes australis.

Ученые собрали образцы растений в Японии, Тайване и Лаосе и провели ряд исследований, включая ДНК-анализ. Их результаты показали, что орхидеи Spiranthes hachijoensis представляют собой отдельную генетическую линию.

По словам биологов, открытие нового вида цветущих растений в Японии является чрезвычайно редким событием, поскольку флора этого региона тщательно исследована. Однако, как оказалось, в этой стране еще встречаются неизвестные науке виды растений, причем они могут расти не в отдаленных районах, а в обычных условиях.