Xiaomi представила умную скакалку, о которую невозможно споткнуться

Компания Xiaomi представила умную беспроводную скакалку Mijia Smart Skipping Rope. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.
Главной особенностью Mijia является то, что ее можно использовать без шнура — для этого достаточно прицепить к ручкам специальные шарики с грузом. Благодаря этому у пользователя останутся ощущения как от прыжков на «настоящей» скакалке, но при этом он не сможет о нее споткнуться или ударить себя тросом по спине. Для тех, кто предпочитает классический опыт прыжков, в комплекте идет резиновый шнур, который можно закрепить вместо грузиков.
Кроме того, смарт-устройство может считать количество прыжков и демонстрировать их на встроенном экране. Также статистика пользователя о тренировках и нагрузках сохраняется в мобильном приложении Mi Fitness.
На текущий момент Mijia Smart Skipping Rope находится на стадии краудфандинга и стоит 95 юаней (около 1 тыс. руб.). После старта официальных продаж стоимость фитнес-гаджета увеличится до 129 юаней (около 1,4 тыс. руб.).