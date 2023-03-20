Xiaomi представила умную скакалку, о которую невозможно споткнуться

Главной особенностью Mijia является то, что ее можно использовать без шнура — для этого достаточно прицепить к ручкам специальные шарики с грузом. Благодаря этому у пользователя останутся ощущения как от прыжков на «настоящей» скакалке, но при этом он не сможет о нее споткнуться или ударить себя тросом по спине. Для тех, кто предпочитает классический опыт прыжков, в комплекте идет резиновый шнур, который можно закрепить вместо грузиков.