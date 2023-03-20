Древний «жемчужный» город нашли в Персидском заливе

Археологи из ОАЭ обнаружили древнейшее известное поселение ловцов жемчуга в Персидском заливе. Его остатки находятся на острове Синия у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщает The Associated Press.

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Поселение датировали VI веком. Ученые отметили, что его можно назвать «духовным прародителем» таких городов, как Дубай. Ранее на острове Синия, название которого переводится как «мигающие огни», был найден христианский монастырь возрастом в 1400 лет.

Город располагался к югу от монастыря и простирался примерно на 12 га. Археологи нашли множество домов, построенных почти впритык друг к другу из прибрежного камня и известкового раствора. Некоторые из них были очень тесными, другие – более просторными, с внутренними дворами. Очевидно, последние принадлежали людям с более высоким социальным статусом.

Исследования показали, что люди проживали в городе круглый год, в отличие других поселений, где ловцы жемчуга селились сезонно. В домах сохранились россыпи жемчуга и грузила для ныряния, которые помогали людям быстро опускаться на дно. Вокруг лежали груды устричных раковин.

Город существовал до распространения ислама на Аравийском полуострове, так что его жители, вероятно, были христианами. В целом традиция добычи жемчуга имеет долгую историю в регионе. Но ее объемы резко упали после Первой мировой войны и Великой депрессии, когда в обиход вошел искусственный жемчуг.