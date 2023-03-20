В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
34 минуты назад

Древний «жемчужный» город нашли в Персидском заливе

Мир24

Археологи из ОАЭ обнаружили древнейшее известное поселение ловцов жемчуга в Персидском заливе. Его остатки находятся на острове Синия у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщает The Associated Press.

Древний «жемчужный» город нашли в Персидском заливе
Фото: Мир 24Мир 24

Поселение датировали VI веком. Ученые отметили, что его можно назвать «духовным прародителем» таких городов, как Дубай. Ранее на острове Синия, название которого переводится как «мигающие огни», был найден христианский монастырь возрастом в 1400 лет.

Город располагался к югу от монастыря и простирался примерно на 12 га. Археологи нашли множество домов, построенных почти впритык друг к другу из прибрежного камня и известкового раствора. Некоторые из них были очень тесными, другие – более просторными, с внутренними дворами. Очевидно, последние принадлежали людям с более высоким социальным статусом.

Исследования показали, что люди проживали в городе круглый год, в отличие других поселений, где ловцы жемчуга селились сезонно. В домах сохранились россыпи жемчуга и грузила для ныряния, которые помогали людям быстро опускаться на дно. Вокруг лежали груды устричных раковин.

Город существовал до распространения ислама на Аравийском полуострове, так что его жители, вероятно, были христианами. В целом традиция добычи жемчуга имеет долгую историю в регионе. Но ее объемы резко упали после Первой мировой войны и Великой депрессии, когда в обиход вошел искусственный жемчуг.

Ранее сообщалось, что остатки древнего поселения нашли во Франции. Его датировали каменным веком.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий