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1 час назад

В мире рухнули инвестиции в разработку искусственного интеллекта

Lenta.ru

За 2022 год мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) рухнули на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, отмечают в CB Insights.

В мире рухнули инвестиции в разработку искусственного интеллекта
Фото: UnsplashUnsplash

В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на 10 процентов меньше, чем в 2021-м. При этом, несмотря на то, что объем вложений в разработку ИИ-технологий стал на треть меньше, он превышает показатели 2018-2020 годов.

На российском рынке инвестиции снизились почти вдвое — за год в этой сфере было заключено 128 сделок (по сравнению с 291 сделкой в прошлом году), а сумма вложений сократилась до 1,1 миллиарда долларов (минус 57 процентов). Причиной этому стали конфликт на Украине, западные санкции и релокация многих проектов и специалистов за рубеж.

Вложения в ИИ-стартапы падают одновременно с инвестициями в глобальный венчурный бизнес. За год мировые инвестиции в рискованный бизнес снизились на 35 процентов, в то время как в 2021 году объем вложений в сектор стал рекордным. Эксперт центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев рассказал газете «Коммерсантъ», что это вызвано «охлаждением» рынка после взрывного роста за время пандемии и окончанием периода «дешевых» денег на главном мировом венчурном рынке — в США. По мнению эксперта, в скором времени рынок снова ждет рост.

Ранее футуролог Александр Кононов в разговоре с «Лентой.ру» назвал резкий рост безработицы одной из главных угроз интеграции ИИ в жизнь общества. По его словам, современные технологии сделают ряд профессий невостребованными. Справиться с этим можно при помощи социальных гарантий и постоянного саморазвития.

Наука и техника,Александр Кононов,
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