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53 минуты назад

В Совфеде отреагировали на слухи о просьбе отказаться от iPhone

Lenta.ruиещё 3

Членам Совфеда не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone. Так на распространившиеся в сети слухи в беседе с РИА Новости отреагировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В Совфеде отреагировали на слухи о просьбе отказаться от iPhone
Фото: ТАССТАСС

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.

Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

«У нас такого не было пока ничего», — заверил сенатор.

Джабаров добавил, что при необходимости готов пользоваться другим смартфоном. Он также рассказал, что законодатели сдают гаджеты перед важными совещаниями в верхней палате парламента.

Наука и техника,Владимир Джабаров,Совет Федерации,Apple,
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