В Совфеде отреагировали на слухи о просьбе отказаться от iPhone

Членам Совфеда не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone. Так на распространившиеся в сети слухи в беседе с РИА Новости отреагировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.

«У нас такого не было пока ничего», — заверил сенатор.