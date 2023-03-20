Российские производители кабеля попросили защиты от конкурентов из Китая

Российские производители оптического волокна и кабелей из него призвали защитить их от конкурентов из Китая. Они выступили за введение таможенных пошлин в размере 15% на импортную продукцию. С соответствующей инициативой они обратились к правительству, сообщает «Коммерсант».

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По словам участников рынка, в прошлом году в условиях дефицита материалов российский рынок стали захватывать китайские компании.

По словам главы НП «Ассоциация "Электрокабель"» Максима Третьякова, после того, как Запад начал вводить санкции против РФ, единственный российский производитель оптического волокна столкнулся с отсутствием преформ. Их приобретали у фирмы из Японии. Год назад она решила прекратить поставки на территорию России, добавил он.

Собеседник отметил, что российским кабельным заводам пришлось заняться поисками других поставщиков. Они, как уточнил Третьяков, были найдены в КНР. В страну волокно начали поставлять с уплатой пошлины в 3%. Компании из Китая решили воспользоваться ситуацией.

Китайская продукция в текущей ситуации оказывается дешевле, отметил собеседник издания.

Против введения пошлин выступили многие крупные потребители кабеля. В частности, в МТС опасаются последствий. Там считают, что мера негативным образом повлияет на работу операторов и развитие цифровой экономики в целом.