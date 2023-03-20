Huawei раскрыла внешний вид и сроки анонса наушников FreeBuds 5

В ближайшие пару дней Huawei проведёт презентацию, на которой представит свежую флагманскую линейку P60. На ней же, как оказалось, нас ждёт и анонс новых наушников бренда.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о FreeBuds 5, которые китайская компания покажет 23 марта. И вот, накануне долгожданного анонса, Huawei опубликовала постер, который раскрыл внешний вид наушников.

Судя по нему, нас ждёт по-настоящему новое устройство. Как минимум, с точки зрения дизайна.

Gizmochina

FreeBuds 5 будут иметь основание, напоминающее каплю воды, что является отличием от цилиндрической формы их предшественников. Представители Huawei утверждают, что новый дизайн отражает аппаратные и внутренние изменения, которые обеспечат лучшую производительность и более длительное время автономной работы наушников.