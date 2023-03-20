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1 час назад

Совершенно новый дизайн: Huawei раскрыла внешний вид и сроки анонса наушников FreeBuds 5

Ferra.ru

В ближайшие пару дней Huawei проведёт презентацию, на которой представит свежую флагманскую линейку P60. На ней же, как оказалось, нас ждёт и анонс новых наушников бренда.

Huawei раскрыла внешний вид и сроки анонса наушников FreeBuds 5
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о FreeBuds 5, которые китайская компания покажет 23 марта. И вот, накануне долгожданного анонса, Huawei опубликовала постер, который раскрыл внешний вид наушников.

Судя по нему, нас ждёт по-настоящему новое устройство. Как минимум, с точки зрения дизайна.

Gizmochina

FreeBuds 5 будут иметь основание, напоминающее каплю воды, что является отличием от цилиндрической формы их предшественников. Представители Huawei утверждают, что новый дизайн отражает аппаратные и внутренние изменения, которые обеспечат лучшую производительность и более длительное время автономной работы наушников.

Ожидается, что новинка станет прямым конкурентом AirPods Pro и Galaxy Buds Pro.

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