Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

Сотрудникам внутриполитического блока администрации дали указание избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности. Соответствующее указание они получили на прошедшем в марте семинаре в Подмосковье, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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По словам источников газеты, за март сотрудники АП должны или выбросить свои iPhone или отдать детям. При этом поначалу среди участников семинара была дискуссия о необходимости такой меры, но первый замглавы АП Сергей Кириенко поставил точку в обсуждении и установил для своих сотрудников крайний срок избавления от техники Apple до 1 апреля.

Данное требование связывают с тем, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами, взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны на Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».

Как считают источники «Ъ», в качестве замены iPhone Кремль может закупить для сотрудников «новые безопасные смартфоны». Близкие к администрации президента источники также говорят, что запрет на пользование техникой Apple может распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

В условный внутриполитический блок АП, как указал «Ъ», входят управления по внутренней политике, общественным проектам, обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, первые три управления будут заниматься кампанией по выборам президента в 2024 году.