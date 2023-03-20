Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

Сотрудникам внутриполитического блока администрации дали указание избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности. Соответствующее указание они получили на прошедшем в марте семинаре в Подмосковье, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.
По словам источников газеты, за март сотрудники АП должны или выбросить свои iPhone или отдать детям. При этом поначалу среди участников семинара была дискуссия о необходимости такой меры, но первый замглавы АП Сергей Кириенко поставил точку в обсуждении и установил для своих сотрудников крайний срок избавления от техники Apple до 1 апреля.
Данное требование связывают с тем, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами, взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны на Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».
Как считают источники «Ъ», в качестве замены iPhone Кремль может закупить для сотрудников «новые безопасные смартфоны». Близкие к администрации президента источники также говорят, что запрет на пользование техникой Apple может распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.
В условный внутриполитический блок АП, как указал «Ъ», входят управления по внутренней политике, общественным проектам, обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, первые три управления будут заниматься кампанией по выборам президента в 2024 году.
13 марта сообщалось, что в России стартовало серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) под управлением отечественной ОС «Аврора» на производственных площадках «Аквариус».