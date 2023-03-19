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27 минут назад

Статья о мошенничестве с помощью чат-ботов оказалась написана ChatGPT

News.ru

В январе исследователи из Университета Плимута Марджон опубликовали научную работу под названием «Чатерство и читерство: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT». Статья вызвала огромный интерес среди британских ученых, обеспокоенных возросшим использованием нейросети для создания научных текстов. Однако ни эксперты, проверяющие статью, ни ее обычные читатели не догадывались о том, что она была написана с помощью чат-бота ChatGPT, сообщает The Guardian.

Статья о мошенничестве с помощью чат-ботов оказалась написана ChatGPT
Фото: News.ruNews.ru

Авторы заявили, что проинформировали редакторов журнала Innovations in Education and Teaching International, где статья была опубликована, о том, что для ее создания использовался чат-бот. Однако экспертам-рецензентам об этом факте не сообщили.

Мы хотели продемонстрировать, что ChatGPT способен создавать тексты высокого качества. Это похоже на гонку вооружений. Технологии развиваются очень быстро, и университетам будет сложно опередить их, — заявила профессор Дебби Коттон, директор академической практики Университета Плимута Марджон, выступавшая в качестве главного автора статьи.

Ранее студент РГГУ заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа, в университете организовали проверку инцидента. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно», чем остался вполне доволен.

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