Статья о мошенничестве с помощью чат-ботов оказалась написана ChatGPT

В январе исследователи из Университета Плимута Марджон опубликовали научную работу под названием «Чатерство и читерство: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT». Статья вызвала огромный интерес среди британских ученых, обеспокоенных возросшим использованием нейросети для создания научных текстов. Однако ни эксперты, проверяющие статью, ни ее обычные читатели не догадывались о том, что она была написана с помощью чат-бота ChatGPT, сообщает The Guardian.

Авторы заявили, что проинформировали редакторов журнала Innovations in Education and Teaching International, где статья была опубликована, о том, что для ее создания использовался чат-бот. Однако экспертам-рецензентам об этом факте не сообщили.

Мы хотели продемонстрировать, что ChatGPT способен создавать тексты высокого качества. Это похоже на гонку вооружений. Технологии развиваются очень быстро, и университетам будет сложно опередить их, — заявила профессор Дебби Коттон, директор академической практики Университета Плимута Марджон, выступавшая в качестве главного автора статьи.