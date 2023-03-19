Российские ученые научились диагностировать депрессию с помощью МРТ

Ученые из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта, Пловдивского университета и Уральского федерального университета разработали метод диагностики большого депрессивного расстройства с помощью МРТ. Его точность оценивается в 93%.

Для изучения снимка магнитно-резонансного томографа подключают искусственный интеллект, который может различить нейронные связи у здоровых и больных людей. У последних ослаблены связи между отдельными областями мозга.

Эффективность метода, разработанного российскими учеными, подтвердил эксперимент. В нем принимали участие 49 здоровых граждан и 35 человек с клинической формой депрессии, пишут "Известия".