Lenovo выпустит новый геймерский планшет

Китайская компания Lenovo анонсировала новый игровой планшет Legion Y900.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Планшет получит 14,5-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3000×1876 пикселей. Экран имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает HDR10+. Планшет также оснащён динамиками с технологией Dolby Atmos для качественного звука.

Планшет будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000. Устройство также имеет батарею на 12 300 мАч, которая должна обеспечить долгое время работы без подзарядки. Скорее всего, планшет будет поддерживать быструю зарядку.

Legion Y900 будет поставляться с предустановленной оболочкой ZUI 15, которая имеет специальные игровые функции и режимы. Дизайн планшета выглядит достаточно скромно и не имеет ярких акцентов.