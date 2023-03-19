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35 минут назад

Если нет игрового ПК: Lenovo выпустит новый геймерский планшет

Ferra.ru

Китайская компания Lenovo анонсировала новый игровой планшет Legion Y900.

Lenovo выпустит новый геймерский планшет
Фото: ferra.ruferra.ru

Планшет получит 14,5-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3000×1876 пикселей. Экран имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает HDR10+. Планшет также оснащён динамиками с технологией Dolby Atmos для качественного звука.

Планшет будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000. Устройство также имеет батарею на 12 300 мАч, которая должна обеспечить долгое время работы без подзарядки. Скорее всего, планшет будет поддерживать быструю зарядку.

Legion Y900 будет поставляться с предустановленной оболочкой ZUI 15, которая имеет специальные игровые функции и режимы. Дизайн планшета выглядит достаточно скромно и не имеет ярких акцентов.

Цена и доступность планшета Lenovo Legion Y900 пока не известны. Для сравнения, предыдущая модель Legion Y700 стоила около $400 при запуске в прошлом году.

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