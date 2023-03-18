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1 час назад

Cancer Research: у женщин есть клетки-предатели, защищающие рак поджелудочной от иммунитета

Газета.Ru

Ученые из Каролинского университета обнаружили иммунные клетки, специфичные для женщин с раком поджелудочной железы. Открытие может объяснять, почему эффективность иммунотерапии часто различается у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в журнале Cancer Research.

Ученые сообщили о клетках-предателях у женщин
Фото: Freepik.comFreepik.com

Авторы публикации пишут, что аденокарцинома протоков поджелудочной железы (PDAC) почти всегда приводит к летальному исходу, и пациенты живут в среднем от четырех до шести месяцев после постановки диагноза.

Иммунотерапия, перспективный метод стимуляции иммунной системы для атаки на раковые клетки, в последние годы улучшила выживаемость при меланоме, раке легких, почек и печени. Однако иммунотерапия гораздо менее эффективна против рака поджелудочной железы, что связано со сложной иммунной средой этого вида рака.

Исследователи провели ряд анализов и экспериментов с использованием образцов от больных раком людей, 3D-моделей рака поджелудочной железы и живых мышей. Они выявили существенные различия в свойствах опухоли между женщинами и мужчинами с раком поджелудочной железы. Как оказалось, у женщин есть популяция макрофагов (иммунных клеток), которые экспрессируют белок FPR2.

Найдена "неожиданная" функция иммунных клеток крови

FPR2 препятствует работе Т-клеток иммунной системы. Это означает, что у женщин макрофаги эффективно защищают опухоль от иммунного ответа организма.

Исследователи показали, что женщины с такими иммунными клетками имеют очень низкую выживаемость при раке поджелудочной железы. Тесты на мышах также подтвердили, что блокировка белка FPR2 сдерживает рост опухоли у самок мышей. Открытие в будущем может улучшить эффективность иммунотерапии у женщин.

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