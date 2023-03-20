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20 минут назад

Сайт Ozon научили автоматически определять, подходит ли товар для продажи

Ferra.ruиещё 1

Маркетплейс Ozon внедрил собственную систему автоматической модерации карточек товаров, которая основана на методах машинного обучения. Система анализирует описание и фотографии товаров на наличие нарушений и пропускает их на платформу или отправляет на доработку продавцам.

Сайт Ozon научили автоматически определять, подходит ли товар для продажи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система обучена на основе уже принятых решений модераторов и заблокированных карточек. Она работает в режиме премодерации, то есть проверяет товары до того, как они появятся на сайте. В сложных случаях система может направить карточку на ручную модерацию.

По данным Ozon, сейчас автоматическую модерацию проходит около 20% новых карточек, которые добавляют продавцы. В день продавцы добавляют более 1 млн новых товарных наименований. В будущем компания планирует полностью перевести проверку товаров на алгоритм.

Автоматическая модерация позволяет сократить время обработки карточки до трёх минут, что в десять раз быстрее, чем ручная модерация.

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