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1 час назад

Current Biology: Учёные раскрыли секрет долголетия

FBM.ru

Определён молекулярный механизм, который ответственен за расщепление и выведение спиртного из организма человека. По мнению учёных Университета Вирджинии, это потенциально может привести к увеличению продолжительности жизни, передаёт журнал Current Biology.

Current Biology: Учёные раскрыли секрет долголетия
Фото: FBM.ruFBM.ru

Оказалось, что алкогольдегидрогеназа играет основную роль в удалении глицерина, а также глицеральдегида из человеческого организма.

Назвали определённый механизм АМАР. Эксперты оказались удивлены, когда увидели, что активация гена adh-1 заставляет его создавать больше ферментов алкогольдегидрогеназы, при этом блокируя токсичность глицерина и глицеральдегида.

Кроме того, учёные установили, что механизм омоложения работает и на другом лабораторном объекте — дрожжах. Они занялись изучением результатов исследований других людей, подвергавшихся голоданию и ограничению калорий — которые, как считается, играют роль в более длительной и здоровой жизни.

По словам экспертов, поскольку глицерин и глицеральдегид являются токсичными, разрушающими здоровье побочными продуктами жиров, а со временем их накапливается больше, эти соединения могут играть роль в том, что с возрастом у людей появляется больше проблем со здоровьем.

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