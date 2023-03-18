Исследователи изучили ахондритные метеориты

Вода занимает 71% поверхности Земли, но никто не знает, как и когда такое огромное количество воды попало на Землю.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, приближает ученых на один шаг к ответу на этот вопрос. Под руководством Меган Ньюкомб, доцента геологии Университета Мэриленда, исследователи проанализировали расплавленные метеориты, которые находились в космосе с момента образования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Ученые обнаружили, что в этих метеоритах было чрезвычайно низкое содержание воды.

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Команда исследователей проанализировала семь расплавленных, или ахондритовых, метеоритов, которые врезались в Землю миллиарды лет спустя после того, как откололись от по меньшей мере пяти планетезималей. Часть этих планетезималей была нагрета в результате распада радиоактивных элементов в ранней истории Солнечной системы, в результате чего на планетезималях образовались слои.

Аспирант Лиам Питерсон использовал электронный микрозонд для измерения уровня магния, железа, кальция и кремния в метеоритах, а затем присоединился к Ньюкомб, чтобы определить содержание воды с помощью прибора для масс-спектрометрии вторичных ионов.

"Проблема анализа воды в чрезвычайно сухих материалах заключается в том, что любая земная вода может быть легко обнаружена на поверхности образца или внутри измерительного прибора, что испортит результаты", — сказал соавтор исследования Конел Александер.

"Мне пришлось оставить образцы под турбонасосом – действительно высококачественным вакуумом – более чем на месяц, чтобы откачать достаточное количество земной воды", — сказала Ньюкомб.

Некоторые из их образцов метеоритов прибыли из внутренней части Солнечной системы, где расположена Земля, и где условия были теплыми и сухими. Более редкие образцы были получены из холодных и обледенелых внешних областей нашей системы. Хотя многие считают, что вода попала на Землю из внешней части Солнечной системы, еще предстоит определить, какие типы объектов могли перенести воду через Солнечную систему.