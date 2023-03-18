Генетики выяснили, кто такая легендарная "кошка-лиса" с острова Корсика

Ученые из Национального управления охоты и дикой природы выяснили, что неуловимая полосатая «кошка-лиса» из мифов корсиканских пастухов представляет собой отдельный вид кошачьих. Об этом сообщает Phys.org.

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Пастухи с французского острова Корсика из поколения в поколение рассказывают легенды о неуловимой «кошке-лисе», которая нападает на овец и коз и пьет их молоко. Ученые долгое время считали, что прототипом для легенды стали простые одичавшие кошки.

Наконец, в 2008 году «кошку-лису» неожиданно увидели в местном курятнике, а в 2019 году поймали особь с глазами разного цвета и получили образец ДНК. После этого животное отпустили на свободу. Генетический анализ показал, что это не обычная домашняя кошка, а отдельный вид из семейства кошачьих.