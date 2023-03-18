В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
18 минут назад

Генетики выяснили, кто такая легендарная "кошка-лиса" с острова Корсика

Газета.Ru

Ученые из Национального управления охоты и дикой природы выяснили, что неуловимая полосатая «кошка-лиса» из мифов корсиканских пастухов представляет собой отдельный вид кошачьих. Об этом сообщает Phys.org.

Генетики выяснили, кто такая легендарная "кошка-лиса" с острова Корсика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пастухи с французского острова Корсика из поколения в поколение рассказывают легенды о неуловимой «кошке-лисе», которая нападает на овец и коз и пьет их молоко. Ученые долгое время считали, что прототипом для легенды стали простые одичавшие кошки.

Наконец, в 2008 году «кошку-лису» неожиданно увидели в местном курятнике, а в 2019 году поймали особь с глазами разного цвета и получили образец ДНК. После этого животное отпустили на свободу. Генетический анализ показал, что это не обычная домашняя кошка, а отдельный вид из семейства кошачьих.

Корсиканская «кошка-лиса» получила свое название из-за размера (около 90 сантиметров от головы до хвоста) и характерного окраса: черного кончика хвоста и темных задних ног. Плотная шелковистая шерсть является естественной защитой кошки от блох, клещей и вшей.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий