Apple Watch научили показывать моменты, когда вам вредно заниматься спортом

Приложение CardioBot для iOS, позволяющее видеть много различных измерений сердечного ритма, которых нет в смарт-часах Apple Watch, после обновления стало доступно на устройстве. Теперь «умные» часы от Apple можно превратить в полноценный трекер стресса.

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Этой функции как раз и нет в Apple Watch. Функция измерения стресса в CardioBot называется Heart Rate Variability Trend. Смысл работы заключается в фиксировании перемен в сердечном ритме человека для выявления закономерностей. Как только приложение фиксирует сбой, сразу выводит на экран часов предупреждение о высоком уровне напряжения. Также технология рекомендует воздержаться от интенсивных физнагрузок, чтобы не усугубить состояние.