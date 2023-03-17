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40 минут назад

Apple Watch научили показывать моменты, когда вам вредно заниматься спортом

Ferra.ru

Приложение CardioBot для iOS, позволяющее видеть много различных измерений сердечного ритма, которых нет в смарт-часах Apple Watch, после обновления стало доступно на устройстве. Теперь «умные» часы от Apple можно превратить в полноценный трекер стресса.

Apple Watch научили показывать моменты, когда вам вредно заниматься спортом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этой функции как раз и нет в Apple Watch. Функция измерения стресса в CardioBot называется Heart Rate Variability Trend. Смысл работы заключается в фиксировании перемен в сердечном ритме человека для выявления закономерностей. Как только приложение фиксирует сбой, сразу выводит на экран часов предупреждение о высоком уровне напряжения. Также технология рекомендует воздержаться от интенсивных физнагрузок, чтобы не усугубить состояние.

Apple Watch измеряют пульс каждые 4 минуты. Но таким подробностям, которые может выдавать CardioBot, девайс от Apple ранее «обучен» не был.

Наука и техника,Apple,
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