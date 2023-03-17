В Госдуме нашли способ ускорить интернет для россиян

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38 минут назад

Депутат Горелкин сообщил о плане ускорить интернет в России за счет новых CDN-серверов

Газета.Ru

В России намерены создать национальные CDN-серверы (Content Delivery Network) для ускорения загрузки контента в интернете для жителей страны. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике, член "Единой России" Антон Горелкин, передает ТАСС.

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Фото: UnsplashUnsplash

CDN-серверы (Content Delivery Network) - сеть серверов, которые сервисы размещают в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена трафиком с целью ускорить загрузку контента сайтов и приложений.

"В связи с санкциями процессы технического сопровождения серверного оборудования западных компаний остановились. Поэтому у российских компаний возникла благоприятная конъюнктура", - отметил он.

По мнению депутата, национальный CDN-сервис "не должен быть еще одной сущностью, построенной за бюджетные деньги".

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"У российских игроков этого рынка хватает мощностей, чтобы конкурировать с Google. Мы договорились, что модель, на основе которой будет выстроено это взаимодействие, сформирует Минцифры", - добавил Горелкин.

В сентябре 2022 года американские компании Microsoft и Netflix отключили собственные CDN-серверы из московской точки обмена трафиком MSK-IX. Еще раньше, в июне прошлого года, в России была отключена платформа Google Global Cache, призванная ускорять загрузку контента.

Наука и техника,Антон Горелкин,Netflix,Google,Microsoft,Единая Россия,Госдума,
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