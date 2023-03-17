В Госдуме нашли способ ускорить интернет для россиян

В России намерены создать национальные CDN-серверы (Content Delivery Network) для ускорения загрузки контента в интернете для жителей страны. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике, член "Единой России" Антон Горелкин, передает ТАСС.

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CDN-серверы (Content Delivery Network) - сеть серверов, которые сервисы размещают в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена трафиком с целью ускорить загрузку контента сайтов и приложений.

"В связи с санкциями процессы технического сопровождения серверного оборудования западных компаний остановились. Поэтому у российских компаний возникла благоприятная конъюнктура", - отметил он.

По мнению депутата, национальный CDN-сервис "не должен быть еще одной сущностью, построенной за бюджетные деньги".

"У российских игроков этого рынка хватает мощностей, чтобы конкурировать с Google. Мы договорились, что модель, на основе которой будет выстроено это взаимодействие, сформирует Минцифры", - добавил Горелкин.