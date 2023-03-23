Интернет вещей: что такое IoT, суть, примеры использования

Сейчас эксперты все чаще говорят об интернете вещей, который якобы влияет на каждую сферу современной жизни. Но что это такое на самом деле? Как работает интернет вещей и в чем его плюсы? «Лаборатория Касперского» рассказала все, что нужно знать об интернете вещей.
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Что такое интернет вещей
Интернет вещей — это сеть взаимосвязанных электронных устройств, которые способны собирать информацию и обмениваться ей без человеческого участия. Причем речь идет о крайне широком спектре техники: по сути, любой предмет, который может получить сетевой адрес, может стать частью интернета вещей. Например, холодильник, который анализирует содержимое холодильной камеры и продуктовые покупки своего владельца, фитнес-браслет, кардиостимулятор или автомобиль, оснащенный системой датчиков. Одним из самых ранних образцов интернета вещей был автомат с газировкой, который сообщал о запасах напитка через сеть при помощи микропередатчиков.
Как работает интернет вещей
Механизм интернета вещей состоит из трех элементов. Первый — это сами устройства, будь то умная бытовая техника или другие гаджеты. Второй — различные датчики, собирающие ту или иную информацию. И, наконец, третий — это облачный сервер или какой-либо другой программный инструмент, который обрабатывает информацию датчиков и отдает определенные команды. В случае автомата с газировкой, специальные датчики подсчитывали, сколько банок напитка осталось, и замеряли их температуру. Если газировка заканчивалась, автомат передавал сигнал о том, что его нужно пополнить.
- Датчики устройств. Электронные устройства могут собирать информацию разного рода одновременно. Скажем, практически каждый современный смартфон оснащен камерой, микрофоном, GPS, акселерометром и другими сенсорами. Они задействуются различными приложениями для собственных целей.
- Средства подключения. Для того, чтобы передать информацию, устройства должны подключиться к сети. Например, посредством Wi-Fi, Bluetooth, при помощи спутниковой связи или Ethernet-кабеля.
- Пользовательский интерфейс. Обязательный элемент многих устройств из интернета вещей. Миниатюрные экраны на холодильниках, дисплеи умных часов — иными словами, инструменты для ввода команд со стороны пользователя.
Где применяется интернет вещей
- Портативные устройства. Популярные гаджеты, которые люди регулярно носят: от фитнес-трекеров до умных часов, шлемов виртуальной реальности и других устройств.
- Умные дома. Бытовая техника подключается к интернету вещей и позволяет владельцу дома управлять устройствами дистанционно. Например, умные колонки, системы освещения, кофеварки, ванны, камеры наблюдения, автоматические двери и счетчики коммунальных услуг.
- Умные города. При помощи сети камер городские службы собирают информацию о состоянии города, дорожном трафике, работе общественного транспорта и других сервисов. Это помогает властям быстрее реагировать на изменения и совершенствовать инфраструктуру.
- Беспилотные автомобили. Автопилоты используют целый комплекс высокотехнологичных датчиков, постоянно собирающих информацию не только о самом автомобиле, но и о ситуации на дороге. Параллельно бортовой компьютер передает информацию на облако и проверяет данные о навигации.
- Розничная торговля. Умные полки, которые сообщают продавца о сокращении заказов, кассы самообслуживания, автоматизированные склады, безналичный расчет.
- Сельское хозяйство. Оросительные системы, датчики, собирающие информацию о состоянии хозяйства, камеры.
Преимущества и недостатки интернета вещей
Преимущества
- Эффективность. Автоматизация различных процессов экономит время и ресурсы, а также повышает качество работы и снижает производственные издержки.
- Контроль качества. Обмен данными между устройствами через Интернет способен обеспечить лучшую степень контроля качества продукции или сервисов.
- Доступность информации. Возможность получить доступ к тем или иным данным без лишних препятствий помогает проще принимать решения.
Недостатки
- Проблемы совместимости. Интернет вещей не имеет единых стандартов совместимости, что порой приводит к некорректной работе устройств разных производителей.
- Сложность системы. Интернет вещей — невероятно комплексная система, и одна ошибка или сбой в программном обеспечении могут вызвать серьезные проблемы.
- Уязвимость персональной информации. Умные устройства постоянно собирают данные, но их безопасность не всегда гарантируется. Из-за этого возникает угроза конфиденциальности и утечки чувствительной информации третьим лицам.