BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube

BadComedian в итоге заменил в ролике песню на трек из открытой библиотеки YouTube . Но правообладатель посчитал, что сам часть текста обзора за авторством Евгения — это диалог из ленты «Титаник».

Блогер заявил, что проблема с модерацией могла быть связана с багом самого YouTube. Но он вспомнил странный случай с загрузкой на видеохостинг обзора «Ёлок». Видео должно было называться «Ёлки 8: Война бесконечности», но при загрузке ролика YouTube «накинул» на него ограничения. В итоге выяснилось, что проблема видео в его названии — в цифре 8, а также в словах «бесконечность» и «война». Блогер посчитал подобные ограничения более чем абсурдными.