BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube

Известный российский блогер Евгений «BadComedian» Баженов недоволен работой YouTube. Модераторы платформы прислали Евгению уведомление о блокировке в России и остальных странах обзора фильма «Скорый «Москва-Россия»» за использование в нём песни My Heart Will Go On певицы Селин Дион.