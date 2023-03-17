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22 минуты назад

BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube

Чемпионат.com

Известный российский блогер Евгений «BadComedian» Баженов недоволен работой YouTube. Модераторы платформы прислали Евгению уведомление о блокировке в России и остальных странах обзора фильма «Скорый «Москва-Россия»» за использование в нём песни My Heart Will Go On певицы Селин Дион.

BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

BadComedian в итоге заменил в ролике песню на трек из открытой библиотеки YouTube. Но правообладатель посчитал, что сам часть текста обзора за авторством Евгения — это диалог из ленты «Титаник».

Обзор фильма «Скорый «Москва-Россия»» от BadComedian

Видео доступно на YouTube-канале [BadComedian] Archive. Права на видео принадлежат [BadComedian] Archive.

Блогер заявил, что проблема с модерацией могла быть связана с багом самого YouTube. Но он вспомнил странный случай с загрузкой на видеохостинг обзора «Ёлок». Видео должно было называться «Ёлки 8: Война бесконечности», но при загрузке ролика YouTube «накинул» на него ограничения. В итоге выяснилось, что проблема видео в его названии — в цифре 8, а также в словах «бесконечность» и «война». Блогер посчитал подобные ограничения более чем абсурдными.

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