СМИ: «Билайн» зафиксировал массовый отток абонентов

Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за прошлый год значительно уменьшилась. Число сократилось до 44,8 млн человек, что демонстрирует падение на 9,3%, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность материнского холдинга «Вымпелкома» Veon.

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Согласно финансовым отчетностям фирмы за прошлые годы, компания несколько лет подряд наблюдает снижение числа абонентов. Подчеркивается, что в 2021 году база «Билайна» упала на 0,9%, в 2020-м – на 8,7%. Впервые снижение числа его абонентов было зафиксировано в 2016 году.

Показатель EBITDA достиг 31,2 млрд рублей, показав рост на 14,4%. Маржинальность по показателю оценивается в 41,8% против 35,3% в четвертом квартале предыдущего года.

Вместе с тем стало известно о росте ARPU (показатель, который означает средний доход в расчете на одного абонента) на 12,4%. Выручка ПАО «Вымпелком» в IV квартале 2022 года оценивается в 74,73 млрд рублей, что меньше на 3,5% показателя 2021 года.