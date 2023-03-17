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25 минут назад

New York Post: TikTok может продать соцсеть из-за угроз США

Лера Букина

Социальная сеть TikTok приступила к обсуждению продажи бизнеса в связи с заявлениями властей США о запрете приложения в стране. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

По словам источников, близких к компании, TikTok изучает варианты и возможные сделки, которые рассматривали и раньше. Речь идет о периоде президентства Дональда Трампа - от него уже поступали угрозы запрета приложения.

Пока информации о том, с кем обсуждается вопрос передачи соцсети, нет. Издание отмечает, что три года назад рассматривалось сотрудничество с Oracle и Walmart. Первая корпорация производит ПО, вторая - осуществляет розничную торговлю.

Ранее газета The Hill сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена обратилась к китайским владельцам соцсети TikTok с призывом продать свои доли. Если этого они не сделают, приложение запретят в США, отмечало издание.

В конце прошлого года Конгрессом США был одобрен законопроект, который предполагает введение запрета на использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В прошлом месяце федеральным агентствам предоставили месяц на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных электронных устройств. Недавно стало известно о планах американских законодателей рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложение.

Наука и техника,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Wal-Mart Stores,Oracle,Конгресс США,
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