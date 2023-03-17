В техподдержке Microsoft активировали Windows клиента пиратским софтом

Пользователь Twitter под ником TCNOco рассказал, что специалист Microsoft помог ему активировать копию Windows 11. Правда, для этого он использовал пиратский софт.
Произошло это после того, как сотрудник компании не смог помочь пользователю активировать операционную систему, даже несмотря на наличие у него отдельно приобретённого лицензионного ключа.
В итоге специалисты службы технической поддержки Microsoft подключился к его компьютеру через специальный интерфейс и загрузил из Интернета пиратский скрипт для активации системы.
Произошедшее вызвало шквал обсуждений в Сети. При этом важно понимать, что до конца неясно, насколько широко распространена данная практика в стенах компании. Официальная же позиция Microsoft относительно пиратства достаточно жёсткая — она выступает строго против подобного.