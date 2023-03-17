В техподдержке Microsoft активировали Windows клиента пиратским софтом

Пользователь Twitter под ником TCNOco рассказал, что специалист Microsoft помог ему активировать копию Windows 11. Правда, для этого он использовал пиратский софт.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Произошло это после того, как сотрудник компании не смог помочь пользователю активировать операционную систему, даже несмотря на наличие у него отдельно приобретённого лицензионного ключа.

В итоге специалисты службы технической поддержки Microsoft подключился к его компьютеру через специальный интерфейс и загрузил из Интернета пиратский скрипт для активации системы.