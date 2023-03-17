В России резко подешевел iPhone 14

На российском рынке резко подешевел iPhone 14. Об этом сообщает издание Hi-Tech.Mail.ru.

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Согласно каталогу медиа, в середине марта стоимость базового iPhone 14 с накопителем 128 гигабайт достигла 65 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 85 тысяч рублей — речь идет о цене, установленной российскими ретейлерами. Таким образом, цена на устройство снизилась примерно на 20 процентов.

«Смартфон iPhone 14 подойдет любителям классической "челки" и компактных размеров», — отметили авторы.

Предыдущая модель серии — iPhone 13 — доступна в продаже по цене минимум 59 тысяч рублей.

Вышедший осенью 2022 года iPhone 14 получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти и двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов.