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54 минуты назад

Директор британской корпорации OneWeb заявил, что оставил попытки забрать спутники у «Роскосмоса»

Ferra.ru

Глава британской OneWeb Нил Мастерсон пожаловался, что оставил какие-либо попытки вернуть спутники компании с космодрома «Байконур». По его словам, в распоряжении «Роскосмоса» осталось 36 аппаратов.

Британская OneWeb оставила попытки забрать спутники у «Роскосмоса»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Общая стоимость оставшихся на «Байконуре» спутников оценивается в $50 млн. Мастерсон считает, что добиться их возвращения теоретически можно только на уровне межправительственных переговоров. При этом он не видит особой проблемы в том, если Россия сможет получить доступ к технологиям, использующимся в спутниках OneWeb.

«Я не трачу время на мысли об этом. Мы полностью переключились на другие задачи. Их возвращение имело бы ценность, но могу сказать, что в обозримом будущем я их назад не получу», — заявил Мастерсон.

Наука и техника,Нил Мастерсон,OneWeb,Роскосмос,
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