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1 час назад

Samsung подтвердил обвинения пользователей в «дорисовке» снимков Луны, но это не извинения

Ferra.ru

Компания Samsung прокомментировала обвинения пользователей в том, что конечный результат снимков Луны, снятой на смартфон Galaxy S Ultra, на самом деле дорабатывается нейросетью.

Samsung подтвердил обвинения пользователей в «дорисовке» снимков Луны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания подтвердила недовольство пользователей и, фактически, расписалась в преувеличении возможностей зума камеры. Оказалось, что при многократном зуме, который необходим, в том числе при фотографировании Луны, автоматически активируется функция Scene Optimizer, или «Оптимизатор сцены», позволяющей нейросети снизить яркость и улучшить детализацию полученного фото.

То есть не камера так детализировано снимает, а слабое по качеству фото «дорисовывается» искусственным интеллектом. Обрадуются ли таким признаниям пользователи девайсов от Samsung, вопрос риторический, но это и не извинения, а объяснение особенностей функционала.

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