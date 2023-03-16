Samsung подтвердил обвинения пользователей в «дорисовке» снимков Луны

Компания Samsung прокомментировала обвинения пользователей в том, что конечный результат снимков Луны, снятой на смартфон Galaxy S Ultra, на самом деле дорабатывается нейросетью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания подтвердила недовольство пользователей и, фактически, расписалась в преувеличении возможностей зума камеры. Оказалось, что при многократном зуме, который необходим, в том числе при фотографировании Луны, автоматически активируется функция Scene Optimizer, или «Оптимизатор сцены», позволяющей нейросети снизить яркость и улучшить детализацию полученного фото.