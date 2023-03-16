Британцы создали бетон для Марса из пыли, крахмала и соли

Ученые создали экзотический бетон для строительства зданий на Марсе. Об этом сообщает Манчестерский университет.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В ближайшие десятилетия человечество планирует разместить обитаемые базы на Луне и Марсе. Для их строительства потребуется много материала, а доставка грузов к столь отдаленным местам обойдется очень дорого. В связи с этим ученые ищут способ сэкономить путем использования местных ресурсов, в том числе в качестве строительных материалов.

Бен Робинсон и его коллеги предложили способ изготовления экзотического бетона из марсианской пыли. Опыты показали, что картофельный крахмал может выступать в качестве связующего при смешивании с имитацией марсианской пыли для получения бетоноподобного материала. Во время испытаний StarCrete показал прочность на сжатие 72 МПа, что более чем в два раза превышает прочность обычного бетона (32 МПа). StarCrete, сделанный из лунной пыли, был еще прочнее и выдерживал давление 91 МПа.