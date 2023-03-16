Британцы создали бетон для Марса из пыли, крахмала и соли

Ученые создали экзотический бетон для строительства зданий на Марсе. Об этом сообщает Манчестерский университет.
В ближайшие десятилетия человечество планирует разместить обитаемые базы на Луне и Марсе. Для их строительства потребуется много материала, а доставка грузов к столь отдаленным местам обойдется очень дорого. В связи с этим ученые ищут способ сэкономить путем использования местных ресурсов, в том числе в качестве строительных материалов.
Бен Робинсон и его коллеги предложили способ изготовления экзотического бетона из марсианской пыли. Опыты показали, что картофельный крахмал может выступать в качестве связующего при смешивании с имитацией марсианской пыли для получения бетоноподобного материала. Во время испытаний StarCrete показал прочность на сжатие 72 МПа, что более чем в два раза превышает прочность обычного бетона (32 МПа). StarCrete, сделанный из лунной пыли, был еще прочнее и выдерживал давление 91 МПа.
Ученые подсчитали, что мешок (25 кг) обезвоженного картофеля содержит достаточно крахмала, чтобы произвести почти полтонны тонны StarCrete, что эквивалентно примерно 213 кирпичам. Для сравнения, на строительство дома с 3 спальнями уходит примерно 7500 кирпичей. Кроме того, они обнаружили, что хлорид магния — соль, которую можно добыть на поверхности Марса — значительно повышает прочность StarCrete. На Земле такой бетон бесполезен из-за отсутствия устойчивости к влаге, но на Марсе дождей не бывает, и потому этим недостатком можно пренебречь.