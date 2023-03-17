В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
19 минут назад

Разработчики Linux отказались принимать патч от россиян

Газета.Ru

Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать патч для ядра открытой операционной системы от российской компании «Байкал Электроникс» со словом «неудобно» в формулировке. На это обратили внимание пользователи соцсети для программистов «Хабр».

Разработчики Linux отказались принимать патч от россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что комментарий к обновлению оставил Якуб Кичиньский, представитель американской некоммерческой организации Linux Kernel Organization, которая и занимается разработкой ядра ОС Linux.

«Нам неудобно принимать исправления от вашей организации или от оборудования, относящегося к ней. Пожалуйста, приостановите свою сетевую активность [в сообществе Linux] до дальнейшего уведомления», — написал специалист.

Таким образом, в компании отказались принимать правки в код своего продукта от российского разработчика процессоров. Переписка велась на сайте организации.

По данным из соцсети для поиска работы и деловой переписки Linkedin, Якуб Кичиньский работает в корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает C-news со ссылкой на источник, Кичиньский отвечает в Linux за изменения кода в процессорной архитектуре Arm64, на базе которой работает и «Байкал Электроникс».

Ранее сообщалось, что «Росатом» начал тестировать отечественные персональные компьютеры под названием «Бобер», работающие на базе процессора «Байкал».

Наука и техника,Байкал,Байкал Электроникс,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий