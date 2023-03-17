Разработчики Linux отказались принимать патч от россиян

Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать патч для ядра открытой операционной системы от российской компании «Байкал Электроникс» со словом «неудобно» в формулировке. На это обратили внимание пользователи соцсети для программистов «Хабр».

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Отмечается, что комментарий к обновлению оставил Якуб Кичиньский, представитель американской некоммерческой организации Linux Kernel Organization, которая и занимается разработкой ядра ОС Linux.

«Нам неудобно принимать исправления от вашей организации или от оборудования, относящегося к ней. Пожалуйста, приостановите свою сетевую активность [в сообществе Linux] до дальнейшего уведомления», — написал специалист.

Таким образом, в компании отказались принимать правки в код своего продукта от российского разработчика процессоров. Переписка велась на сайте организации.

По данным из соцсети для поиска работы и деловой переписки Linkedin, Якуб Кичиньский работает в корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает C-news со ссылкой на источник, Кичиньский отвечает в Linux за изменения кода в процессорной архитектуре Arm64, на базе которой работает и «Байкал Электроникс».