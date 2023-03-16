Назван предок современных крокодилов

Российский ученый вместе с зарубежными коллегами исследовал обнаруженные в Португалии ископаемые остатки крокодиломорфа Portugalosuchus. Это оказался один из древнейших предков современных крокодилов, живший около 100 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Journal of Anatomy.

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Около 25 существующих сегодня видов крокодилов и их вымершие родственники представляют из себя группу пресмыкающихся, которые называются крокодиломорфами. В середине 2000-х годов в Португалии были обнаружены единственные ископаемые остатки крокодиломорфа Portugalosuchus. Это были задняя половина черепа и часть нижней челюсти. В 2019 году португальские и испанские ученые описали вид и сделали компьютерную томографию остатков. Ее специалисты отправили для исследования в СПбГУ, ассистенту кафедры зоологии позвоночных Ивану Кузьмину.

«На основании полученных данных нам удалось создать 3D-модель для каждой сохранившейся кости черепа и изучить внутренние полости головы, в которых лежали носоглоточные ходы, головной мозг, нервы, сонные артерии и внутреннее ухо. Выяснилось, что Portugalosuchus не только один из древнейших известных сегодня крокодилов, но еще и близкий родственник длинномордых гавиалов из Индии и Восточной Азии, почти полностью вымерших в наши дни», — рассказал Иван Кузьмин.

Результаты показали, что Portugalosuchus слышал те же частоты звуков, что и современные крокодилы: от 100 до 3-4 тысяч Гц. Совпали у этих двух групп также обоняние и зрение.