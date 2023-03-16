В Арктике обнаружили несколько новых видов ракообразных

Российские специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН (ИПЭЭ РАН, Москва) и Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили в Арктике несколько новых видов ракообразных. Об этом сообщает ТАСС.

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Нововыявленные виды BryocamptusputoranusNovikov, Sharafutdinova&Chertoprud, 2023 и BryocamptusabramovaeNovikov, Sharafutdinova&Chertoprud, 2023 относятся к донным веслоногим ракообразным отряда Harpacticoida. Первый представитель обитает в горных озерах плато Путорана и в озерах острова Врангеля, а второй — в термокарстовых озерах южной части дельты реки Лена.

Основное их отличие от ранее известных видов — в строении конечностей, расположении покровных сенсилл (простейших органов чувств) и пор, а также рисунках на плавательных конечностях.

Ареал обитания состоит из двух регионов, расположенных друг от друга на расстоянии в тысячи километров, разделяемых морской акваторией. Исследователи объясняют это тем, что раньше дельта реки Лена и остров Врангеля были объединены в составе суши Берингии, которая теперь частично затоплена океаном. По всей видимости, данный вид был расселен по одной территории.