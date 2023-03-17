Rolls-Royce будет разрабатывать ядерные реакторы для базы на Луне

Британский аэрокосмический гигант Rolls-Royce заявил в пятницу, что заручился финансированием Великобритании для разработки небольших ядерных реакторов, которые могли бы обеспечивать энергией Луну.

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В компании сообщили, что Британское космическое агентство предложило 3,5 миллиона долларов за помощь в исследованиях того, как ядерная энергия может быть использована для поддержки будущей лунной базы для астронавтов.

«Ученые и инженеры работают над программой микрореакторов, чтобы разработать технологию, которая обеспечит энергией, необходимой для жизни и работы на Луне», – говорится в заявлении аэрокосмической компании.

Компания Rolls-Royce прогнозирует, что ее первый реактор размером с автомобиль будет готов к отправке на Луну к 2029 году.

Пятничные новости появились в связи с тем, что американское космическое агентство NASA намерено высадить людей на Луну в 2025 году.

«Ядерная энергетика обладает потенциалом для значительного увеличения продолжительности будущих лунных миссий и их научной ценности», – заявили представители компании.