Samsung прокомментировала обвинения в обмане пользователей своих смартфонов

Компания Samsung опубликовала официальное заявление после обвинений в обмане — ранее пользователи социальных сетей заявили о том, что смартфоны Galaxy S Ultra не могут снимать Луну в том качестве, которое выдают устройства, а вместо этого показывают кадры с сильно доработанным нейросетью изображением спутника. Об этом сообщает портал The Verge.

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В заявлении южнокорейского вендора говорится о том, что при многократном зуме в смартфонах Galaxy S Ultra активируется функция «Оптимизатор сцены» (англ. Scene Optimizer), которая позволяет искусственному интеллекту снизить яркость, а также улучшить детализацию полученного снимка. Таким образом, Samsung подтвердила, что действительно использует нейросети при обработке фотографий, и не стала отрицать, что снимки, полученные через объектив, далеки от конечного результата, который показывается пользователю.

Как отмечает The Verge, заявление Samsung о работе алгоритмов вряд ли обрадует пользователей, особенно учитывая тот факт, что компания вводит покупателей в заблуждение, рассказывая о тех свойствах зума, на которые смартфоны по факту не способны.