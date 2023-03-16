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1 час назад

Великобритания "боится" китайских ученых: количество отказов в визе увеличилось в 10 раз

Ferra.ru

Более 1000 ученых и аспирантов получили запрет на работу в Великобритании в прошлом году на фоне правительственных мер по пресечению научного сотрудничества с Китаем. В 2020 году отказов было всего 128, а в 2016 - 13.

Количество отказов в визах Британии китайским ученым увеличилось в 10 раз
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Данные, полученные Guardian, показывают, что в 2022 году Министерство иностранных дел отказало рекордным 1 104 ученым и аспирантам. Резкое увеличение числа отказов последовало за ужесточением позиции правительства в отношении научных связей с Китаем.

Ранее MI5 предупреждала о растущей угрозе шпионажа, крупные исследовательские центры тихо закрывались, а в правительстве страны обвинили ведущую китайскую компанию по геномике в регулярных попытках взлома генетической базы данных NHS.

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