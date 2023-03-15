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43 минуты назад

Стало известно о планах Apple повысить цены на iPhone

Газета.Ru

Самая дешевая версия iPhone 15 Pro будет стоить дороже одной тысячи долларов. Об этом сообщает издание WccfTech, ссылаясь на известного инсайдера Джеффа Пу из Haitong International Securities.

Стало известно о планах Apple повысить цены на iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что это будет первый случай изменения цен на смартфоны Apple в США за последние пять лет. До этого Apple последний раз повышала стоимость в год выхода iPhone X. По данным Пу, подорожание коснется как моделей Pro, так и моделей Pro Max.

Сколько именно будут стоить iPhone 15 Pro и Pro Max, не сообщается. Однако ожидается, что ценник увеличится минимум на $50. Таким образом самая дешевая версия iPhone 15 Pro будет стоить $1049.

Инсайдер утверждает, что одной из причин подорожания iPhone в 2023 году станет использование новых материалов, которые Apple обходятся дороже компонентов для предыдущих поколений смартфонов.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Apple выпустила клип Hello Yellow на песню Le Banana Split в честь релиза желтых iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Смартфоны поступили в продажу 14 марта.

Наука и техника,Apple,
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