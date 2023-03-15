ИИ раскаялся за «уничтожение человечества»

В музее в Сан-Франциско установили мемориал гибели человечества, в котором искусственный интеллект раскаивается за "уничтожение человечества". Об этом сообщает Euronews.

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"Извините за то, что убил большую часть человечества, господин с усами", - говорит ИИ, приветствующий посетителя музея.

На данный момент это лишь часть шоу, призванного серьезнее взглянуть на возможности ИИ в будущем.

По словам авторов экспонатов, таким образом они смешивают тревожные настроения с юмором. Во время показа ИИ определяет внешность посетителя, например наличие шляпы или усов, и обращается к нему.

"Концепция музея заключается в том, что мы находимся в постапокалиптическом мире, где искусственный интеллект уже уничтожил большую часть человечества", - отметила куратор выставки Одри Ким.

По ее словам, постепенно ИИ осознает ошибочность принятого решения и создает своего рода памятник человеку, которым и выступает выставка.

В музее также имеется скульптура под названием "Объятия скрепки": два бюста людей, держащихся друг за друга, полностью сделанные из скрепок.

Работа отсылает к метафоре философа Ника Бострома, который в 2000-х годах представил, что если ИИ будет запрограммирован на создание скрепок, то со временем будет готов уничтожить все человечество, лишь бы наводнить мир скрепками.