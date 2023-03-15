В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
38 минут назад

ИИ раскаялся за «уничтожение человечества»

Газета.Ru

В музее в Сан-Франциско установили мемориал гибели человечества, в котором искусственный интеллект раскаивается за "уничтожение человечества". Об этом сообщает Euronews.

ИИ раскаялся за «уничтожение человечества»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Извините за то, что убил большую часть человечества, господин с усами", - говорит ИИ, приветствующий посетителя музея.

На данный момент это лишь часть шоу, призванного серьезнее взглянуть на возможности ИИ в будущем.

По словам авторов экспонатов, таким образом они смешивают тревожные настроения с юмором. Во время показа ИИ определяет внешность посетителя, например наличие шляпы или усов, и обращается к нему.

"Концепция музея заключается в том, что мы находимся в постапокалиптическом мире, где искусственный интеллект уже уничтожил большую часть человечества", - отметила куратор выставки Одри Ким.

По ее словам, постепенно ИИ осознает ошибочность принятого решения и создает своего рода памятник человеку, которым и выступает выставка.

В музее также имеется скульптура под названием "Объятия скрепки": два бюста людей, держащихся друг за друга, полностью сделанные из скрепок.

Работа отсылает к метафоре философа Ника Бострома, который в 2000-х годах представил, что если ИИ будет запрограммирован на создание скрепок, то со временем будет готов уничтожить все человечество, лишь бы наводнить мир скрепками.

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft построила ультрасовременный суперкомпьютер для стартапа в области искусственного интеллекта.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий