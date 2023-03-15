ИИ раскаялся за «уничтожение человечества»

В музее в Сан-Франциско установили мемориал гибели человечества, в котором искусственный интеллект раскаивается за "уничтожение человечества". Об этом сообщает Euronews.
"Извините за то, что убил большую часть человечества, господин с усами", - говорит ИИ, приветствующий посетителя музея.
На данный момент это лишь часть шоу, призванного серьезнее взглянуть на возможности ИИ в будущем.
По словам авторов экспонатов, таким образом они смешивают тревожные настроения с юмором. Во время показа ИИ определяет внешность посетителя, например наличие шляпы или усов, и обращается к нему.
"Концепция музея заключается в том, что мы находимся в постапокалиптическом мире, где искусственный интеллект уже уничтожил большую часть человечества", - отметила куратор выставки Одри Ким.
По ее словам, постепенно ИИ осознает ошибочность принятого решения и создает своего рода памятник человеку, которым и выступает выставка.
В музее также имеется скульптура под названием "Объятия скрепки": два бюста людей, держащихся друг за друга, полностью сделанные из скрепок.
Работа отсылает к метафоре философа Ника Бострома, который в 2000-х годах представил, что если ИИ будет запрограммирован на создание скрепок, то со временем будет готов уничтожить все человечество, лишь бы наводнить мир скрепками.
Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft построила ультрасовременный суперкомпьютер для стартапа в области искусственного интеллекта.