ChatGPT стал еще умнее: что нужно знать об алгоритме GPT-4

Новая версия алгоритма GPT-4 от OpenAI уже доступна: самый популярный чат-бот современности стал еще лучше и человечнее. Портал pocket-lint.com рассказал о новой версии машинного алгоритма и том, чем она отличается от предыдущих.
GPT-4 — последняя и самая продвинутая версия языковой модели OpenAI, на которой построен популярный чат-бот ChatGPT и многие другие приложения. Если вы пользовались ChatGPT, то вы наверняка слышали о GPT-3,5 — предыдущей версии машинного алгоритма. GPT-4 отличается от предшественников мультимодальной системой, которая способна обрабатывать разные типы данных помимо текста. Например, видео, звуковые файлы и изображения. GPT-4 также теоретически может генерировать видеоролики и аудио.
GPT-4 пока не умеет создавать медиафайлы по текстовым запросам, но может воспринимать визуальные данные: например, снимки графиков и таблиц, что уже представляет большой прогресс по сравнению с предыдущей моделью. Функция обработки изображений на данный момент находится в разработке, и OpenAI заявила, что занимается развитием этого элемента совместно с неким партнером. Разработчики пока не предоставляют информацию о том, когда функция станет доступна широкой публике.
Тем не менее, мультимодальная система GPT-4 положительно сказывается и на стандартных функциях чат-ботов. GPT-4 может выполнять несколько задач одновременно, а точность его ответов повышается на 40%. Сейчас GPT-4 доступен только по платной подписке ChatGPT Plus, но Microsoft заявила, что уже встраивает новую версию алгоритма в Bing.
GPT-4 уже интегрирован в продукты различных компаний, включая Duolingo, Stripe и Khan Academy. Широкой публике она доступна по подписке ChatGPT Plus или в Microsoft Bing. Разработчики же получат доступ к API алгоритма через список ожидания, который начал принимать заявки.