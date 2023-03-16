ChatGPT стал еще умнее: что нужно знать об алгоритме GPT-4

Новая версия алгоритма GPT-4 от OpenAI уже доступна: самый популярный чат-бот современности стал еще лучше и человечнее. Портал pocket-lint.com рассказал о новой версии машинного алгоритма и том, чем она отличается от предыдущих.

Фото: OpenAI OpenAI

Что такое GPT-4

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GPT-4 — последняя и самая продвинутая версия языковой модели OpenAI, на которой построен популярный чат-бот ChatGPT и многие другие приложения. Если вы пользовались ChatGPT, то вы наверняка слышали о GPT-3,5 — предыдущей версии машинного алгоритма. GPT-4 отличается от предшественников мультимодальной системой, которая способна обрабатывать разные типы данных помимо текста. Например, видео, звуковые файлы и изображения. GPT-4 также теоретически может генерировать видеоролики и аудио.

GPT-4 пока не умеет создавать медиафайлы по текстовым запросам, но может воспринимать визуальные данные: например, снимки графиков и таблиц, что уже представляет большой прогресс по сравнению с предыдущей моделью. Функция обработки изображений на данный момент находится в разработке, и OpenAI заявила, что занимается развитием этого элемента совместно с неким партнером. Разработчики пока не предоставляют информацию о том, когда функция станет доступна широкой публике.

Тем не менее, мультимодальная система GPT-4 положительно сказывается и на стандартных функциях чат-ботов. GPT-4 может выполнять несколько задач одновременно, а точность его ответов повышается на 40%. Сейчас GPT-4 доступен только по платной подписке ChatGPT Plus, но Microsoft заявила, что уже встраивает новую версию алгоритма в Bing.

Чем GPT-4 отличается от GPT-3 и 3,5

Мультимодальная обработка данных. Способность GPT-4 принимать и генерировать разные типы данных может перевернуть мир ИИ чат-ботов. К примеру, она позволит ботам отвечать на запросы видеороликами или изображениями, что может улучшить пользовательский опыт и сделать взаимодействие с ботом более динамичным.

Способность GPT-4 принимать и генерировать разные типы данных может перевернуть мир ИИ чат-ботов. К примеру, она позволит ботам отвечать на запросы видеороликами или изображениями, что может улучшить пользовательский опыт и сделать взаимодействие с ботом более динамичным. Повышенная многозадачность. GPT-4 более эффективно справляется с несколькими запросами одновременно, что повышает эффективность ИИ при работе в различных организациях. Через GPT-4, скажем, можно автоматизировать техподдержку — бот сможет обслуживать большое число клиентов.

GPT-4 более эффективно справляется с несколькими запросами одновременно, что повышает эффективность ИИ при работе в различных организациях. Через GPT-4, скажем, можно автоматизировать техподдержку — бот сможет обслуживать большое число клиентов. Повышенная точность ответов. GPT-4 более точно отвечает на запросы, что способно повлиять на надежность информации в Интернете. Поисковики и приложения, полагающиеся на GPT-4, смогут предоставлять более релевантную информацию без искажений, что сдержит распространение дезинформации.

GPT-4 более точно отвечает на запросы, что способно повлиять на надежность информации в Интернете. Поисковики и приложения, полагающиеся на GPT-4, смогут предоставлять более релевантную информацию без искажений, что сдержит распространение дезинформации. Улучшенная безопасность. OpenAI работала на протяжении полугода, чтобы убедиться, что GPT-4 достаточно безопасен. Новая версия алгоритма получила усовершенствованную модель мониторинга, разработанную при участии экспертов из важных отраслей — от медицины до геополитики. Эти меры призваны обеспечить максимальную точность вопросов.

Когда можно будет испытать GPT-4