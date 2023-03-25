Самые защищенные мессенджеры: от Signal до Dust

При выборе мессенджера можно легко пойти на поводу популярных трендов и загрузить то же приложение, которым пользуются ваши друзья и родственники. Но подобные приложения порой серьезно различаются степенью защиты. Если вы ищете надежный, безопасный мессенджер, портал Popular Science подробно рассказал о самых популярных вариантах.

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Signal

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Золотой стандарт защищенных мессенджеров. Signal не может похвастать широким набором функций, потому что его разработчики ставят безопасность персональной информации превыше всего. Signal — open-source приложение, которым занимается некоммерческая организация The Signal Foundation. Мессенджер поддерживает текстовую переписку, голосовые звонки и видео, а также обмен файлами. Приложение позволяет настроить таймер самоуничтожения отправленных сообщений от одной секунды после прочтения до четырех недель. Сквозное шифрование защищает весь контент, проходящий через Signal, и фонд утверждает, что не хранит чувствительную информацию. Однажды правительство США обязало разработчиков выдать данные пользователей, но в результате власти получили только даты создания аккаунтов, даты последних сообщений и телефонные номера.

WhatsApp

WhatsApp приобрел дурную репутацию в 2021 году, когда Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) анонсировала противоречивое обновление политики персональных данных. Публике не понравилась перспективы утечки персональных данных на Facebook и Instagram, что вынудило разработчиков приостановить реформу. WhatsApp перестал рассылать уведомления о новой политике, и те, даже те, кто не принял новые правила, продолжают пользоваться мессенджером без проблем. Если обойти стороной этот инцидент, WhatsApp — универсальное приложение, обладающее надежным сквозным шифрованием. Оно поддерживает текстовые сообщения, видео и голосовые звонки, обмен разными форматами файлов и групповые чаты на тысячу пользователей.

Telegram

Telegram получил огромную популярность благодаря скандалу, омрачившему репутацию WhatsApp. Приложение имеет функцию сквозного шифрования, но защиту получают только т.н. секретные чаты, которые не оставляют следов на серверах разработчиков. Сообщения из секретных чатов нельзя пересылать другим собеседникам; кроме того, вы можете настроить их самоуничтожение. В отличие от WhatsApp, которое хранит резервные копии сообщений на серверах третьих сторон, бэкапы Telegram разбиты на фрагменты, находящиеся на собственных серверах разработчиков. Кроме того, Telegram не требует мобильного телефона для регистрации, что позволяет создавать огромные групповые беседы — вплоть до 200 000 пользователей.

Dust

Dust не обладает популярностью Signal и Telegram, но он может стать хорошим выбором, если вы заинтересованы в максимальной защите данных. Помимо сквозного шифрования мессенджер позволяет пользователям стирать следы своего присутствия в Сети и имеет встроенную систему мониторинга, которая предупреждает об утечке паролей. По умолчанию сообщения пропадают с серверов Dust сразу после отправки, а истории диалогов в мобильном приложении автоматически форматируются каждые 24 часа. Недостаток Dust лишь в том, что мессенджер поддерживает видеосвязь и голосовые сообщения — только текст и обычные звонки.

Threema

Open-source приложение со сквозным шифрованием, которое, по примеру Dust и Signal, удаляет сообщения с серверов сразу после отправки. Для регистрации в Threema не нужен мобильный телефон или почтовый ящик: вместо этого приложение подтверждает пользователей при помощи восьмизначного идентификационного номера, который позволяет сохранять полную анонимность. Threema обладает полным набором функций современного мессенджера, от текстовых сообщений до звонков, но проблема лишь в том, что за привилегию пользоваться им придется платить. По словам разработчиков, платная модель распространения позволяет им поддерживать платформу без рекламы и сбора данных — но это также объясняет, почему приложение привлекло сравнительно небольшую (11 млн пользователей) аудиторию.

Viber

Как и многие другие приложения в этом списке, Viber защищает содержимое чатов при помощи стандартного протокола сквозного шифрования: исключение составляют только чат-боты и сообщества. Если вы решите загрузить Viber, убедитесь, что вы скачали версию 6.0 или старше, т.к. на более ранних версиях шифрования нет. Кроме того, шифрование не будет работать, если ваш собеседник пользуется устаревшей версией мессенджера. Помимо самоуничтожения сообщений, Viber умеет предупреждать пользователя о том, что собеседник сделал снимок удаленного сообщения (на iOS), или в принципе блокировать возможность съемки экрана (на Android). Приложение также позволяет создавать скрытые чаты, доступ к которым можно получить только при помощи PIN-кода.

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