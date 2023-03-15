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37 минут назад

Шадаев: трафик мессенджера Telegram за 2022 год вырос в три раза

Газета.Ru

Трафик мессенджера Telegram по итогам 2022 года вырос втрое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минцифры Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационным технологиям.

В Минцифры сообщили о росте трафика Telegram за 2022 год в три раза
Фото: Газета.ру Газета.ру

Помимо Telegram хорошие показатели продемонстрировали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» — их трафик также существенно вырос. Что же касается отечественного видеохостинга RuTube, то он значимый рост не показал.

«При этом пользовательское видео активно развивается во «ВКонтакте», — сообщил Шадаев.

В прошлом месяце глава WhatsApp Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех отказаться от мессенджера Павла Дурова. В ответ на это представитель Telegram Реми Вон назвал ложью заявления Кэткартка об опасности мессенджера, заявив о том, что в статье, на которую тот ссылается, допущено много ошибок.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи Telegram, которые продают свои анонимные номера и юзернеймы, могут столкнуться с новым видом мошенничества, при котором злоумышленники присылают ненастоящую криптовалюту.

Наука и техника,Уилл Кэткарт,Максут Шадаев,Павел Дуров,Одноклассники,Госдума,
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