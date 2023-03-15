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1 час назад

Amazon представила собственные терминалы для спутникового Интернета: аналог SpaceX Starlink

Ferra.ru

Amazon представила собственные спутниковые терминалы Project Kuiper. Таким образом, компания начинает “борьбу” против Starlink компании SpaceX.

Amazon представила терминалы для спутникового интернета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Project Kuiper - проект Amazon по созданию сети из 3 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. В проект, по словам компании, будет инвестировано более 10 миллиардов долларов.

Amazon утверждает, что “стандартная” версия устройства будет обеспечивать клиентам скорость до 400 Мбит/с. “Ультракомпактная" же модель обеспечит вас скоростью до 100 Мбит/с. А вот "Про" версия сможет обеспечивать скоростью до 1 Гбит/с.

Компания Amazon пока не сообщила, какова будет ежемесячная стоимость услуг для клиентов Project Kuiper. Но первые пользователи уже "в восторге" от линейки, их также удивили цены и производительность, отмечает представитель компании

Наука и техника,Amazon,SpaceX,
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