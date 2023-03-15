Amazon представила терминалы для спутникового интернета

Amazon представила собственные спутниковые терминалы Project Kuiper. Таким образом, компания начинает “борьбу” против Starlink компании SpaceX.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Project Kuiper - проект Amazon по созданию сети из 3 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. В проект, по словам компании, будет инвестировано более 10 миллиардов долларов.

Amazon утверждает, что “стандартная” версия устройства будет обеспечивать клиентам скорость до 400 Мбит/с. “Ультракомпактная" же модель обеспечит вас скоростью до 100 Мбит/с. А вот "Про" версия сможет обеспечивать скоростью до 1 Гбит/с.