Может ли ракета убить звуком? Рассказываем о самой громкой ракете в мире

Если посмотреть видеозапись взлета ракеты «Сатурн V», которая запускалась в ходе программы «Аполлон» в 1960-х и 1970-х, то можно заметить одну любопытную деталь — зрители, наблюдавшие за пусками, всегда держались подальше от стартовой площадки. На то есть несколько весомых причин, и шум — одна из них. Достаточно громкие звуки вполне способны убить, тем более что «Сатурн V» — одно из самых шумных сооружений в истории человечества.

Фото: NASA NASA

Толпы наблюдателей находились в пяти километрах от пусковой площадки, но даже на таком расстоянии шум был невероятным. Тогда царил миф, что звуковые волны двигателей «Сатурн V» плавили бетон и поджигали траву в радиусе полутора километров — но это, конечно же, неправда. Согласно измерениям NASA, громкость шума тогда составляла порядка 204 децибел. Для сравнения, громкость двигателей реактивного самолета колеблется между 120 и 160 децибелами, причем этот уровень шума считается опасным для слуха, если человек подвергается ему дольше 30 секунд. Даже на расстоянии 2,4 километров от площадки шум «Сатурна V» был невероятно громким — примерно как рок-концерт или автомобильный клаксон в тесном пространстве.

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В 2022 году команда ученых из университета Бригама Янга в штате Юта повторили расчеты громкости «Сатурна V», но получили практически тот же результат, что и инженеры NASA — 203 децибела. Можно ли назвать этот результат самым впечатляющим? Если исходить из мощности ракетных двигателей, то вряд ли. «Сатурн V» выдавал 35 меганьютонов мощности, что меньше теоретических показателей печально известной советской ракеты Н1. Тем не менее, американский аналог был достаточно мощным, чтобы инженерам приходилось думать не только о человеческом слухе. Подобные ракеты могут повредить сами себя собственными же звуковыми волнами, создаваемыми во время запуска.