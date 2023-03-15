Российский аналог Instagram* пообещал инвесторам доходность 950% за три года

Социальная сеть «Россграм», позиционирующая себя как отечественный аналог Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), объявила о поиске частных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию компании в Telegram.

Фото: Россграм/РИА «Новости» Россграм/РИА «Новости»

При этом создатели сети обещают доходность 850–950% в течение трех лет. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте «Россграма».

«Минимальный вход для инвесторовот 500 тыс. рублей», — сообщают разработчики приложения.

Как заявили основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филлимонов в комментарии для РБК, в 2023 году они планируют привлечь инвестиций в размере 250 млн руб., которые пойдут на развитие продукта и привлечение новых пользователей.