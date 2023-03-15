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38 минут назад

Российский аналог Instagram* пообещал инвесторам доходность 950% за три года

Газета.Ru

Социальная сеть «Россграм», позиционирующая себя как отечественный аналог Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), объявила о поиске частных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию компании в Telegram.

Российский аналог Instagram* пообещал инвесторам доходность 950% за три года
Фото: Россграм/РИА «Новости»Россграм/РИА «Новости»

При этом создатели сети обещают доходность 850–950% в течение трех лет. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте «Россграма».

«Минимальный вход для инвесторовот 500 тыс. рублей», — сообщают разработчики приложения.

Как заявили основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филлимонов в комментарии для РБК, в 2023 году они планируют привлечь инвестиций в размере 250 млн руб., которые пойдут на развитие продукта и привлечение новых пользователей.

Социальная сеть «Россграм» впервые была анонсирована весной 2022 года, но на текущий момент так и не была запущена. В RuStore можно найти бета-версию приложения, но она работает лишь для ограниченного числа пользователей и вмещает в себя урезанный функционал.

Наука и техника,Александр Зобов,
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