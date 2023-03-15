В Минэнерго США призвали отказаться от импорта ядерных реакторов из РФ

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала международное сообщество отказаться от импорта ядерных реакторов из России. Об этом она заявила в своей статье для The Hill

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Грэнхолм назвала Запорожскую АЭС «ареной умопомрачительной российской безответственности» и обвинила Москву в «вопиющем пренебрежении ядерной безопасностью».

Министр заявила, что пока продолжается украинский кризис, весь мир подвергается повышенному риску ядерной катастрофы.

«Мы не должны питать иллюзий, что авария на украинской АЭС будет ограничиваться границами Украины. Радиация может распространиться на другие страны. <…> Это было бы катастрофой для амбиций международного сообщества в области климата и экологически чистой энергии. Ядерная энергия - ключевой источник безуглеродной электроэнергии, и многолетний опыт показывает, что она безопасна при соблюдении строгих стандартов», - подчеркнула Грэнхолм.

Министр призвала дать международный ответ на «пренебрежительное отношение России к ядерной безопасности». Начать она предложила с отказа от импорта российских ядерных реакторов.

«Страны должны искать более авторитетные и ответственные альтернативы российской коммерческой ядерной отрасли. Снижение прибыльности сектора заставит Россию заплатить за свои действия», - заявила Грэнхолм.

Она добавила, что это также стало бы «безошибочным сигналом о том, что ядерный рынок не будет вознаграждать поставщиков, которые последовательно пренебрегают ядерной безопасностью».

Запорожская АЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, периодически подвергается обстрелам.

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.