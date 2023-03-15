В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
25 минут назад

В Минэнерго США призвали отказаться от импорта ядерных реакторов из РФ

Мария Иванова

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала международное сообщество отказаться от импорта ядерных реакторов из России. Об этом она заявила в своей статье для The Hill

В Минэнерго США призвали отказаться от импорта ядерных реакторов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грэнхолм назвала Запорожскую АЭС «ареной умопомрачительной российской безответственности» и обвинила Москву в «вопиющем пренебрежении ядерной безопасностью».

Министр заявила, что пока продолжается украинский кризис, весь мир подвергается повышенному риску ядерной катастрофы.

«Мы не должны питать иллюзий, что авария на украинской АЭС будет ограничиваться границами Украины. Радиация может распространиться на другие страны. <…> Это было бы катастрофой для амбиций международного сообщества в области климата и экологически чистой энергии. Ядерная энергия - ключевой источник безуглеродной электроэнергии, и многолетний опыт показывает, что она безопасна при соблюдении строгих стандартов», - подчеркнула Грэнхолм.

Министр призвала дать международный ответ на «пренебрежительное отношение России к ядерной безопасности». Начать она предложила с отказа от импорта российских ядерных реакторов.

«Страны должны искать более авторитетные и ответственные альтернативы российской коммерческой ядерной отрасли. Снижение прибыльности сектора заставит Россию заплатить за свои действия», - заявила Грэнхолм.

Она добавила, что это также стало бы «безошибочным сигналом о том, что ядерный рынок не будет вознаграждать поставщиков, которые последовательно пренебрегают ядерной безопасностью».

Запорожская АЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, периодически подвергается обстрелам.

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Наука и техника,Дженнифер Грэнхолм,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий