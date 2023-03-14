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51 минуту назад

Антропологи обнаружили первую жертву убийства в Европе

Газета.Ru

Антропологи из Университета Бордо во Франции нашли кроманьонца, который стал первой в истории Европы жертвой убийства современного вида человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Human Evolution.

Антропологи обнаружили первую жертву убийства в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам ученых, древний предок современного человека пытался скрыться в пещере Кро-Маньон (самое древнее скальное убежище кроманьонцев, находится на юго-западе Франции) от своего преследователя, однако его ударили по голове каменным топором. Удар оказался смертельным.

Ученые нашли пещеру в прошлом веке, в ней находились останки четырех взрослых и четырех детей. Среди костей антропологи также обнаружили череп с подозрительным дефектом на лобной кости черепа. Многие исследователи расходились во мнениях, стала ли травма причиной смерти или нет.

С помощью компьютерной томографии ученые на основе полученных данных создали 3D-реконструкцию головы древнего человека. Команда сравнила полученную модель с другими примерами черепно-мозговых травм. По словам ученых, скорее всего человеку нанесли удар, после чего он остался жив, однако заболел менингитом и умер. Если версия ученых верна, то это первое свидетельство насильственного нападения на современного человека в Европе.

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