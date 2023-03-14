Антропологи обнаружили первую жертву убийства в Европе

Антропологи из Университета Бордо во Франции нашли кроманьонца, который стал первой в истории Европы жертвой убийства современного вида человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Human Evolution.

По словам ученых, древний предок современного человека пытался скрыться в пещере Кро-Маньон (самое древнее скальное убежище кроманьонцев, находится на юго-западе Франции) от своего преследователя, однако его ударили по голове каменным топором. Удар оказался смертельным.

Ученые нашли пещеру в прошлом веке, в ней находились останки четырех взрослых и четырех детей. Среди костей антропологи также обнаружили череп с подозрительным дефектом на лобной кости черепа. Многие исследователи расходились во мнениях, стала ли травма причиной смерти или нет.